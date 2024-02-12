У Німеччині затримали нападника, якого підозрюють у вбивстві українського баскетболіста

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що поліція Німеччини вже затримала нападника, якого підозрюють у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Про це Олег Ніколенко написав у Facebook.

МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства. Генеральне консульство в Дюссельдорфі провело переговори з очільником поліції міста Ессен. Консули закликали якнайшвидше притягнути злочинця до відповідальності. Наразі в справі тривають слідчі дії.

Консульська установа також стежить за лікуванням постраждалого українця — баскетболіста Артема Козаченка. Йому надають допомогу в лікарні Ессена. Стан стабільний, загроз життю немає.