Посольство України в Польщі звернулося до поліції через інцидент з розсипаним зерном на кордоні

Україна вимагає знайти і притягнути до відповідальності всіх, хто розсипав зерно з опломбованих вантажівок, які рухалися транзитом через Польщу до Литви.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

За його словами, посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину. Українські дипломати перебувають на прямому звʼязку з водіями цих вантажівок.

«Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності», — зазначив він.

Зварич наголосив, що польські органи влади «мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому».