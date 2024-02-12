Ізраїль звільнив двох заручників у Рафасі під прикриттям авіаудару

Ізраїль розпочав операцію сил спеціального призначення, внаслідок чого звільнив двох заручників у Рафасі (місті в секторі Гази на кордоні з Єгиптом). Це відбулося під прикриттям авіаудару.

Про це пише Reuters.

Підпорядковані ХАМАС чиновники заявили, що в Рафасі від авіаудару загинули 37 людей, а десятки були поранені.

Спільну операцію проводили Армія оборони Ізраїлю, внутрішня службу безпеки Ізраїлю і спеціальний підрозділ поліції в Рафасі. Звільненими заручниками є 60-річний Фернандо Саймон Марман і 70-річний Луї Харе.

Двох чоловіків викрали бойовики з кібуцу Нір Іцхак 7 жовтня, коли розпочалася війна. Їх утримували на другому поверсі будівлі, яку пробили вибухівкою під час рейду. Це збіглося з часом авіаудару.

В авіаударі брали участь ізраїльські літаки, танки і кораблі. Місцеві мешканці казали, що це пошкодило дві мечеті й кілька будинків. ХАМАС заявив, що атака на Рафах є продовженням «геноцидної війни».

Президент США Джо Байден попереджав премʼєра Біньяміна Нетаньягу, щоб той не розпочинав військову операцію в Рафасі без надійного плану щодо безпеки приблизно мільйона людей, які там перебувають. У Білому домі вважають військову відповідь Ізраїлю на атаку ХАМАС «завищеною». Там стурбовані кількістю жертв серед цивільного населення.

Тим часом в Офісі Нетаньягу заявили, що є наказ військовим розробити план евакуації цивільних з Рафаху та знищення чотирьох батальйонів ХАМАС, які, за словами ізраїльських чиновників, там дислокуються.