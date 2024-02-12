Генштаб: За добу росія залишилася без 790 окупантів і десяти танків

За минулу добу між українським і російським військами відбулося 100 бойових зіткнень. Росія втратила 790 окупантів, десять танків, шість артсистем і 21 бойову броньовану машину.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські оборонці відбили атаки на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Протягом доби підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, одному артилерійському засобу, двох складах боєприпасів росіян.

Усього за добу російські окупанти завдали чотири ракетних і 110 авіаційних ударів, здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ