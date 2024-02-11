США вдарили по безпілотниках і протикорабельних ракетах хуситів у Ємені

Сили Центрального командування США завдали ударів по двох морських безпілотниках (USV) і трьох пересувних протикорабельних ракетах єменських хуситів на північ від міста Ходейда.

У командуванні заявили, що ці цілі становили безпосередню загрозу для військових кораблів США і торгових суден у регіоні. Хусити нібито готували їх для обстрілів комерційних кораблів.

«Ці дії захистять свободу судноплавства і зроблять міжнародні води більш безпечними для Військово-морських сил США і торгових суден», — зазначили в Центральному командуванні.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. Авіація і кораблі того дня вдарили по аеродромах, системах ППО, ракетних майданчиках, складах і радарах. Штати готуються до тривалої військової кампанії проти хуситів.

Через ризики свої кораблі в обхід Червоного моря почали пускати великі світові контейнерні перевізники, такі як Maersk, що негативно вплинуло на бізнес.