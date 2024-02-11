Режисер Мстислав Чернов здобув премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі»

Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі». Чернова відзначили за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно».

Про це йдеться на сайті DGA Awards.

Разом з Мстиславом Черновим за цю премію змагалися режисери Крістофер Шарп і Мозес Бвайо зі стрічкою «Бобі Вайн: народний президент», Мадлен Ґевін зі стрічкою «За межами утопії», Девіс Ґуґґенгейм із фільмом «Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса» та Д. Сміт із фільмом «Місто Кокомо».

У своїй промові після нагородження Чернов згадав про щоденні атаки росії по Україні та, зокрема, про обстріл його рідного міста Харків.

«Семеро людей були вбиті, серед яких троє дітей. Тому це сумний день. Я сповна усвідомлюю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Тому що коли ці діти, ці люди намагаються втекти від обстрілів в укриття, щоб впоратися зі страхом, вони дивляться фільми. Кіно допомагає всім нам впоратися з цим інколи нестерпним світом, несправедливим світом, і дає нам надію зупинити все погане і йти назустріч кращому майбутньому», — заявив Чернов.

Премія Гільдії режисерів США — це одна з профільних кінопремій, що визначає потенційних лідерів відомої кінопремії «Оскар». Фільм «20 днів у Маріуполі» також номінували на «Оскар» як найкращий документальний фільм.

Про фільм «20 днів у Маріуполі»

«20 днів у Маріуполі» розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час повномасштабного російського вторгнення.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення росією Маріуполя — за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.