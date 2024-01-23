Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар»

Стрічку Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар» як найкращий документальний фільм — вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів.
У цій категорії змагатимуться ще чотири фільми:
- Bobi Wine: The People’sPresident
- The Eternal Memory
- Four Daughters
- To Kill a Tiger
Загалом до участі в номінації допустили 167 стрічок, пізніше до короткого списку обрали 15.
Про фільм «20 днів у Маріуполі»
«20 днів у Маріуполі» розповідає про перші тижні бойових дій в Маріуполі під час повномасштабного російського вторгнення.
Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення росією Маріуполя — за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.
- Церемонія нагородження 96-ї премії «Оскар» відбудеться в ніч на 11 березня. Вона традиційно пройде в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі. Ведучим церемонії стане американський комік Джиммі Кіммел. Для нього це буде вже вчетверте: вперше це сталося у 2017 році, також Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018 і 2023 роках.