Сенат США проголосував за розгляд по суті законопроєкту, що містить допомогу Україні

Сенат США 9 лютого наблизився до ухвалення законопроєкту, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму $95,34 мільярда.

За рішення про розгляд законопроєкту по суті (motion to proceed) проголосували 64 сенатори, при необхідних 51, проти проголосували 19 сенаторів. Під час голосування документ підтримали 14 республіканців.

Законодавці очікують, що наступний процедурний крок зроблять на рідкісній недільній сесії. Навіть якщо документ пройде розгляд у Сенаті в неділю, цей пакет все одно чекає невизначене майбутнє в Палаті представників, де республіканці становлять більшість.

Пані посол України в США Оксана Маркарова подякувала Сенату за цей «крок вперед».

За її словами, наразі вже офіційно зареєстровано 70 поправок до цього проєкту закону.

«Закриваючи сьогоднішнє засідання, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер повідомив, що наступне засідання буде сьогодні о 12:00 за Вашингтоном (19:00 за київським часом)», — зауважила Маркарова.

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 млрд, із яких понад $61 млрд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у Секторі Гази тощо.

Втім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, міститиме вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.

Наступного дня Верхня палата американського Конгресу ухвалила рішення, яке уможливлює відновлення допомоги Україні — законопроєкт пропонує для країни $60 мільярдів — далі має голосувати Палата представників.