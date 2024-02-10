Венесуела, попри домовленості, стягує війська до кордону з Гаяною

Венесуела посилює свої погрози анексувати частину території Гаяни і захопити контроль над великими нафтовими родовищами.

Про це повідомляють The Wall Street Journal і Bloomberg.

Венесуела перекидає до кордону легкі танки, бронетранспортери і патрульні катери, оснащені ракетами.

Крім того, у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень представлені супутникові знімки, на яких видно, що Венесуела будує військову базу на острові Анакоко на кордоні з Гаяною. На зображеннях від середини січня видно плацдарм із будівельними матеріалами, бронетехніку, важкий річковий паром, а також розчищення нової території в напрямку півночі.

Це відбувається всупереч угоді, досягнутій у грудні 2023 року між президентом Венесуели Ніколасом Мадуро і президентом Гаяни Ірфааном Алі, що закликає до мирного розвʼязання територіальних суперечок.

«Розгортання військ, яке видно на супутникових знімках, оприлюднених 9 лютого, і на відео, нещодавно розміщених венесуельськими військовими в соцмережах, є значною ескалацією спроб Каракасу отримати певні важелі впливу на нещодавно віднайдені енергетичні запаси свого сусіда», — зазначає WSJ.

Також зазначається, що венесуельський уряд, який має в розпорядженні сучасне озброєння від росії, посилює свої претензії на Ессекібо, регіон, що становить значну частину території Гаяни. Це відбувається в контексті того, що Гаяна стає важливим гравцем на світовому ринку енергоресурсів — завдяки нафті, що виявив на її шельфі консорціум, очолюваний американською компанією Exxon Mobil.

«Ми не здивовані недобросовісністю Венесуели. Ми розчаровані, а не здивовані», – прокоментували ситуацію у МЗС Гаяни.

Також відомо, що у відповідь на ескалаційну поведінку Венесуели Гаяна зміцнює свою обороноздатність і співпрацю зі США.

Адміністрація Байдена намагається розвʼязати напружені стосунки між Венесуелою та її союзниками — росією, Іраном і Китаєм — і США. Американські урядовці співпрацюють із Гаяною, щоб підтримати її у зміцненні оборони та задля безпеки в регіоні.