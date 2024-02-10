Венесуела, попри домовленості, стягує війська до кордону з Гаяною

Венесуела посилює свої погрози анексувати частину території Гаяни і захопити контроль над великими нафтовими родовищами.
Про це повідомляють The Wall Street Journal і Bloomberg.
Венесуела перекидає до кордону легкі танки, бронетранспортери і патрульні катери, оснащені ракетами.
Крім того, у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень представлені супутникові знімки, на яких видно, що Венесуела будує військову базу на острові Анакоко на кордоні з Гаяною. На зображеннях від середини січня видно плацдарм із будівельними матеріалами, бронетехніку, важкий річковий паром, а також розчищення нової території в напрямку півночі.
Це відбувається всупереч угоді, досягнутій у грудні 2023 року між президентом Венесуели Ніколасом Мадуро і президентом Гаяни Ірфааном Алі, що закликає до мирного розвʼязання територіальних суперечок.
«Розгортання військ, яке видно на супутникових знімках, оприлюднених 9 лютого, і на відео, нещодавно розміщених венесуельськими військовими в соцмережах, є значною ескалацією спроб Каракасу отримати певні важелі впливу на нещодавно віднайдені енергетичні запаси свого сусіда», — зазначає WSJ.
Також зазначається, що венесуельський уряд, який має в розпорядженні сучасне озброєння від росії, посилює свої претензії на Ессекібо, регіон, що становить значну частину території Гаяни. Це відбувається в контексті того, що Гаяна стає важливим гравцем на світовому ринку енергоресурсів — завдяки нафті, що виявив на її шельфі консорціум, очолюваний американською компанією Exxon Mobil.
«Ми не здивовані недобросовісністю Венесуели. Ми розчаровані, а не здивовані», – прокоментували ситуацію у МЗС Гаяни.
Також відомо, що у відповідь на ескалаційну поведінку Венесуели Гаяна зміцнює свою обороноздатність і співпрацю зі США.
Адміністрація Байдена намагається розвʼязати напружені стосунки між Венесуелою та її союзниками — росією, Іраном і Китаєм — і США. Американські урядовці співпрацюють із Гаяною, щоб підтримати її у зміцненні оборони та задля безпеки в регіоні.
- Регіон Ессекібо площею 160 000 квадратних кілометрів — це переважно густі джунглі, але у 2015 році біля його узбережжя виявили поклади нафти. Після цього Венесуела відновила свої територіальні претензії. Ще одна причина територіальних претензій — вибори у Венесуелі, які мають відбутися у 2024 році. Мадуро в такий спосіб намагається отримати внутрішню підтримку. Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці й давнім партнером росії. У 2008 році рф і Венесуела підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього держава купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.