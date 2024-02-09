У Японії суд вперше дозволив трансгендерному чоловікові офіційно змінити стать без стерилізації

У Японії суд дозволив трансгендерному чоловікові офіційно змінити стать без попередньої процедури стерилізації. Це перше відоме рішення такого роду після того, як у жовтні 2023 року Верховний суд Японії визнав неконституційною вимогу про стерилізацію для транслюдей.

Про це пише The Guardian.

Раніше за японськими законами люди могли змінити свою стать тільки в тому випадку, якщо у них немає репродуктивної функції. Уже 7 лютого 2024 року філія сімейного суду Окаями в місті Цуяма постановила, що 50-річний Такакіто Усуї може змінити стать, зазначену в його документах, на чоловічу. Першу заяву Усуї відхилили пʼять років тому.

«Я ніби стою на початку свого нового життя. Я так хвилююся», — так Усуї прокоментував рішення суду.

Суд Окаями вирішив, що гормональна терапія, яку отримував Усуі, дала йому право на підтвердження гендерної ідентичності. Усуї зазначив, що законодавство в Японії може розвиватися швидше за громадську обізнаність.

Багато ЛГБТК+ людей у ​​Японії досі приховують свою сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність через страх дискримінації на роботі та в школі. До того ж Японія залишається єдиною країною «Великої сімки» (G7), яка юридично не визнає одностатевих союзів.

За даними судової статистики, з 2004 року (з моменту набуття чинності закону про трансгендерів) 11 919 японців офіційно змінили стать.