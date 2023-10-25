Верховний суд Японії визнав неконституційною вимогу про стерилізацію для трансгендерів

Верховний суд Японії визнав неконституційною вимогу про стерилізацію людей, перш ніж вони зможуть офіційно змінити стать. Закон 2003 року говорив, що люди можуть змінити свою стать тільки в тому випадку, якщо у них немає репродуктивної функції.

Про це повідомляє The Japan Times та BBC.

Рішення суд ухвалив після того, як трансгендерна жінка подала позов. Адвокат жінки стверджував, що її репродуктивна здатність вже знизилася за роки гормональної терапії, додавши, що операція спричинила фізичні страждання та ризик побічних ефектів. Її позов відхиляли Cімейний і Високий суд, тому вона вирішила звернутись до Верховного суду.

Суд заявив, що обовʼязкове видалення репродуктивних залоз є «надзвичайно інвазивною» та «надто обмежувальною» умовою для юридичної зміни статі і порушує право людини на щастя. Постанова скасовує вердикт суду 2019 року, який визнав той самий закон конституційним.