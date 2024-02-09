Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК

Кабінет міністрів України дозволив цілодобову роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На засіданні уряду вирішили внести зміни до положення про ТЦК. Відтепер під час проведення мобілізації чи під час воєнного стану ТЦК мають право працювати цілодобово.

Зокрема, вони зможуть у будь-який час: розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати відповідні стягнення; організовувати медичні огляди і психологічні обстеження військовозобовʼязаних і резервістів у військово-лікарських комісіях (для районних ТЦК та СП); вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних і резервістів, а також облік транспорту, що треба передати ЗСУ та іншим військовим формуванням.