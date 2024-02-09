Фінляндія передає Україні військову допомогу на €190 мільйонів

Фінляндія виділила Україні нову військову допомогу в обсязі €190 мільйонів. Це вже 22-й вантаж оборонної допомоги від країни.

Про це повідомило Міноборони Фінляндії.

Про вміст поставки фіни не повідомляють з міркувань безпеки. Цей пакет допомоги також включає продукцію, яку закупили у фінських виробників. Для її закупівлі виділили окремі €30 мільйонів.

«На національному та ширшому рівні необхідно знайти нові шляхи підтримки України в довгостроковій перспективі. Зараз ми готуємо довгостроковий план підтримки України», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Загальна вартість пакетів військової техніки, які постачає країна, зараз становить €1,8 мільярда. Допомога враховує як потреби України, так і ресурсний стан сил оборони Фінляндії.