Нардеп Мазурашу вийшов із партії «Слуга народу»

Нардеп Георгій Мазурашу вийшов із партії «Слуга народу», проте має намір залишитись у фракції, попри те що колеги не підтримують його законодавчих ініціатив. Нардеп став безпартійним ще 24 січня, однак повідомив про це тільки зараз.

Мазурашу зазначив, що вступив до партії у 2021 році, щоб «очистити владу, але його надії не виправдалися».

«Щодо фракції, то я залишаюсь у ній. Не дуже хотілось би виходити, хоча реально вже достатньо некомфортно перебувати там разом із деякими особами, які, на мою думку, працюють проти інтересів України та народу. А головне — за 4 роки, 5 місяців і 12 днів роботи в парламенті рідна фракція жодного разу не підтримала жодну мою законодавчу ініціативу», — написав політик.

Він обурений тим, що понад 70 його законопроєктів залишилися без уваги, зокрема альтернативний до законопроєкту про мобілізацію. Урядовий законопроєкт Мазурашу назвав антиконституційним і антинародним.