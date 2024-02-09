Ексгенералу часів Януковича Сергію Ганжі повідомили про підозру. Він керував катуваннями цивільних в окупації

За матеріалами СБУ і ДБР отримав заочну підозру Сергій Ганжа — колишній високопосадовець СБУ часів правління Віктора Януковича. Він очолив «філію» ФСБ в окупованому Мелітополі й організовував масові репресії проти мирних жителів у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

З 2014 року Ганжа переховувався в росії, а на початку повномасштабного вторгнення рф допомагав окупантам поширювати кремлівський режим, зазначають у СБУ.

Він приїхав до тимчасово захопленого Мелітополя, де його призначили керівником так званої «державної служби безпеки Запорізької області» — псевдоутворення, підконтрольного російському ФСБ, що виконувало її завдання придушити опір у регіоні.

На «посаді» голови карального органу Ганжа організовував масові переслідування, викрадення й катування місцевих жителів. За даними СБУ і ДБР, людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань, а потім доправляли до російських катівень.

Там до жертв застосовували жорстокі тортури. Так окупанти намагалися залякати мешканців регіону та схилити їх до співпраці.

На підставі зібраних доказів Ганжі заочно повідомили про додаткову підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

У 2015 році за матеріалами СБУ його оголосили в міжнародний розшук за державну зраду.