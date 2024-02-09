У Тихому океані стартували масштабні повітряні навчання шести країн

На базі американських ВПС Андерсен на Гуамі стартували щорічні повітряні навчання Cope North під проводом США. У них беруть участь понад 80 військових літаків і близько трьох тисяч військовослужбовців із шести країн — Японії, Австралії, Франції, Канади, Південної Кореї й Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Yonhap.

У перший день коаліція з 33 літаків, за участю двох південнокорейських транспортних літаків CN-235, влаштувала «прогулянку слонів» — акт демонстрації сили, щоб показати високу готовність і навченість військових. Десятки літаків виводять на злітну смугу і вони слідують один за одним на невеликій відстані. Такий маневр потребує високого рівня пілотів.

«Під час навчань ми прагнемо агресивно відпрацьовувати розосередження бойових повітряних сил і мобільних військово-повітряних сил спільно з усіма шістьма країнами-учасницями. Наша мережа альянсів і партнерств залишається основою глобальної безпеки», — сказав підполковник Девід Оверстріт.

Навчання триватимуть до 23 лютого. Південнокорейські війська візьмуть участь у повітряній медичній евакуації, тренуваннях з десантування військових і вантажів, а також проведуть спільні польоти з французькими військами.