Еквадор хоче надіслати свою стару російську військову техніку до США, щоб її можна було передати Україні.

Про це пише AFP.

«Я розумію, що уряд Еквадору все ще вивчає це питання. Це угода, спрямована на передання обладнання Україні, яка бореться проти російської агресії на своїй території», — сказав помічник держсекретаря США у справах Південної Америки Кевін Салліван в ефірі місцевого телебачення.

Минулого місяця президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив, що його країна погодилася обміняти російську військову техніку, яка стала «металобрухтом», на нову американську зброю вартістю близько $200 мільйонів.

Еквадор відправить до Штатів шість російських військових гелікоптерів, ракетні системи залпового вогню та системи ППО. Місцеві ЗМІ повідомляють, що обладнання виготовлене приблизно в 1990-х роках.

В обмін на це Еквадор хоче отримати сучасну зброю, щоб протистояти потужним бандам наркоторговців, що тримають країну в напрузі.

Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що в рф припускають, що еквадорська сторона ухвалила таке «необачне» рішення нібито «під сильним тиском зовнішніх зацікавлених сторін».

Вона сказала, що за контрактом Еквадор зобов’язаний не передавати це обладнання третій стороні без згоди росії.

«Якби це був «металобрухт», навряд чи Вашингтон запропонував би в обмін сучасні дорогі транспортні засоби», — додала Захарова.