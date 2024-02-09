Еквадор хоче передати Україні свою стару російську військову техніку в обмін на сучасну зі США

Еквадор хоче надіслати свою стару російську військову техніку до США, щоб її можна було передати Україні.
Про це пише AFP.
«Я розумію, що уряд Еквадору все ще вивчає це питання. Це угода, спрямована на передання обладнання Україні, яка бореться проти російської агресії на своїй території», — сказав помічник держсекретаря США у справах Південної Америки Кевін Салліван в ефірі місцевого телебачення.
Минулого місяця президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив, що його країна погодилася обміняти російську військову техніку, яка стала «металобрухтом», на нову американську зброю вартістю близько $200 мільйонів.
Еквадор відправить до Штатів шість російських військових гелікоптерів, ракетні системи залпового вогню та системи ППО. Місцеві ЗМІ повідомляють, що обладнання виготовлене приблизно в 1990-х роках.
В обмін на це Еквадор хоче отримати сучасну зброю, щоб протистояти потужним бандам наркоторговців, що тримають країну в напрузі.
Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що в рф припускають, що еквадорська сторона ухвалила таке «необачне» рішення нібито «під сильним тиском зовнішніх зацікавлених сторін».
Вона сказала, що за контрактом Еквадор зобов’язаний не передавати це обладнання третій стороні без згоди росії.
«Якби це був «металобрухт», навряд чи Вашингтон запропонував би в обмін сучасні дорогі транспортні засоби», — додала Захарова.
- Еквадор, який колись вважався мирною країною, тепер поступово занурюється в кризу через хвилю злочинності, насильства й поширення наркокартелів. Зокрема, 7 січня з еквадорської вʼязниці втік ватажок найбільшого злочинного угруповання «Лос-Чонерос» Адольфо Масіас, більш відомий за прізвиськом «Фіто». Після цього розпочалися масові бунти в тюрмах і втечі увʼязнених. У країні панував хаос — наступного дня президент Еквадору оголосив у країні надзвичайний стан і запровадив комендантську годину.
- 9 січня озброєні гвинтівками та гранатами чоловіки ввірвалися в студію телеканалу TC міста Гуаякіль. Вони захопили заручників під час прямого ефіру. Тоді президент Даніель Нобоа пообіцяв розпочати боротьбу з картелями. Наступного ж дня еквадорська влада повідомила про численні вибухи та заявила про викрадення сімох поліцейських. «Оголосив війну — отримаєш війну. Ви оголосили надзвичайний стан. Ми оголошуємо воєнною здобиччю поліцію, цивільних і військових», — ці слова прочитав на камеру один із викрадених поліцейських під прицілом пістолета.
- В Еквадорі рівень убивств з 2018 до 2022 року зріс учетверо, а 2023-го став рекордним: у країні з населенням близько 17 мільйонів людей скоїли понад 7 800 вбивств і вилучили 220 тонн наркотиків.