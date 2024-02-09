Парламент Італії остаточно схвалив військову допомогу Україні на 2024 рік

Палата депутатів парламенту Італії остаточно затвердила рішення уряду про надання військової допомоги Україні в 2024 році, передає ANSA.

За це рішення проголосували 218 з 400 членів нижньої палати парламенту Італії.

«Знову Італія вирішила бути на боці свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру», — заявив міністр оборони Гвідо Крозетто після схвалення.

Раніше декрет італійського уряду щодо надання військової допомоги Україні в 2024 році підтримав Сенат. Це рішення уряду продовжує дозвіл Рима на передачу військових активів Києву до 31 грудня 2024 року відповідно до міжнародних зобовʼязань країни перед ЄС і НАТО.

У грудні Рада міністрів Італії підтримала продовження на ще один рік — до кінця 2024-го — повноважень, які дозволяють їй надавати військову та військово-технічну допомогу Україні.