Сили оборони минулої доби ліквідували понад 900 окупантів

Минулої доби Сили оборони знищили ще приблизно 910 російських військових. Від 24 лютого 2022 року армія рф втратила приблизно 393 290 солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ.

У техніці росіяни втратили:

танки — 6 385 (+2 за минулу добу);

бойові броньовані машини — 11 921 (+22);

артилерійські системи — 9 435 (+24);

реактивні системи залпового вогню — 981 (+1);

засоби ППО — 666;

літаки — 332;

гелікоптери — 325;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 209 (+18);

крилаті ракети — 1881 (+1);

кораблі / катери — 24;

підводні човни — 1;

автомобільну техніку та автоцистерни — 12 551 (+38);

спеціальну техніку — 1509 (+4).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.