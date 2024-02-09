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Сили оборони минулої доби ліквідували понад 900 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Минулої доби Сили оборони знищили ще приблизно 910 російських військових. Від 24 лютого 2022 року армія рф втратила приблизно 393 290 солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ.

У техніці росіяни втратили:

  • танки — 6 385 (+2 за минулу добу);
  • бойові броньовані машини — 11 921 (+22);
  • артилерійські системи — 9 435 (+24);
  • реактивні системи залпового вогню — 981 (+1);
  • засоби ППО — 666;
  • літаки — 332;
  • гелікоптери — 325;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 209 (+18);
  • крилаті ракети — 1881 (+1);
  • кораблі / катери — 24;
  • підводні човни — 1;
  • автомобільну техніку та автоцистерни — 12 551 (+38);
  • спеціальну техніку — 1509 (+4).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.