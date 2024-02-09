За ніч сили ППО збили 10 із 16 дронів типу Shahed-136/131

Російські військові вночі на 9 лютого запустили 16 ударних дронів по території України. У результаті бойової роботи вдалося знищити 10 безпілотників у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та інших складових Сил оборони України.

На Харківщині безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Зміївської громади. Рятувальники гасили пожежі в будівлі готелю та літнього майданчику ресторану, горіли й три легкових автомобілі. Постраждав цивільний чоловік — охоронець.