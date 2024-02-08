Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» отримав земельні ділянки в постійне користування

Київська міська рада передала землі Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» в постійне користування. Ідеться про ділянки в Печерському районі столиці — їхня орієнтовна площа 31,76 га і 0,15 га.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури України.

Понад 30 років земля, на якій розташовуються памʼятки національного та світового значення, не була законодавчо оформлена. Лавра зазнала серйозних втрат, зокрема через незаконну забудову і нецільове використання землі.

За відповідне рішення на засідання Київради проголосували 70 столичних депутатів.

Київська міська рада своїм рішенням завершила тривалий процес впорядкування земельної документації Лаври. Тепер памʼятка буде більш захищеною.