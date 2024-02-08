Полк особливого призначення в Дніпропетровській області розформували — всіх переведуть до штурмової бригади «Лють»

Керівництво Нацполіції після скандального відео розформувало полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області — всіх спецпризначенців переведуть до штурмової бригади Національної поліції «Лють» в порядку ст. 65 Закону України «Про Національну поліцію України».

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

Раніше в мережі зʼявилося відео суперечки поліцейських із керівництвом у Дніпропетровській області. Поліцейські нібито відмовляються переводитися до штурмової бригади «Лють» і кажуть, що «окопи — це не блокпости». На відео заступник начальника головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс спілкується з поліцейськими поліції особливого призначення.

«Ви входите до Сил оборони? Поліцейський що, приймає рішення — тут хочу, тут не хочу? Тут буду захищати, тут не буду захищати?» — говорить він, а у відповідь поліцейські на підвищених тонах заявляють, що переведення у штурмову бригаду порушує їхні конституційні права. «Одна справа блокпост, а інша — окопи. Це велика різниця», — заявив один із них і додав, що вони готові воювати винятково у складі свого підрозділу.