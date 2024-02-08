Полк особливого призначення в Дніпропетровській області розформували — всіх переведуть до штурмової бригади «Лють»

Керівництво Нацполіції після скандального відео розформувало полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області — всіх спецпризначенців переведуть до штурмової бригади Національної поліції «Лють» в порядку ст. 65 Закону України «Про Національну поліцію України».
Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.
Раніше в мережі зʼявилося відео суперечки поліцейських із керівництвом у Дніпропетровській області. Поліцейські нібито відмовляються переводитися до штурмової бригади «Лють» і кажуть, що «окопи — це не блокпости». На відео заступник начальника головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс спілкується з поліцейськими поліції особливого призначення.
«Ви входите до Сил оборони? Поліцейський що, приймає рішення — тут хочу, тут не хочу? Тут буду захищати, тут не буду захищати?» — говорить він, а у відповідь поліцейські на підвищених тонах заявляють, що переведення у штурмову бригаду порушує їхні конституційні права. «Одна справа блокпост, а інша — окопи. Це велика різниця», — заявив один із них і додав, що вони готові воювати винятково у складі свого підрозділу.
- У лютому 2023 року Міністерство внутрішніх справ України створило Гвардію наступу, у яку увійшло вісім штурмових бригад: «Лють», «Буревій», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан», «Азов», «Сталевий кордон». У квітні в МВС повідомили, що девʼятою у «Гвардії наступу» стане бригада «Хартія». 2 лютого 2023 року створили ще одну, десяту штурмову бригаду Гвардії наступу — «Помста».