Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною

Велика Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною майже всіма товарами до 2029 року, надаючи подальші сприятливі торговельні умови після початку великої війни з рф.
Про це повідомляє Reuters.
Британія скасувала мито на торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення росії на українські території. Дія цієї угоди мала б завершитися у березні цього року, але її продовжили ще на пʼять років майже на всі товари. Винятками є яйця та птиця — безмитну торгівлю на ці продукти продовжили на два роки.
«Ця угода надає дуже необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам і людям — критично важливу для її відновлення», — сказав молодший міністр торгівлі Грег Хендс, додавши, що підтримка Британії триватиме «стільки, скільки буде потрібно».
- Велика Британія усіляко підтримує Україну на тлі російської агресії. Зокрема, країна надає фінансову, військову й гуманітарну допомогу. Згідно з даними бібліотеки Палати громад Великої Британії станом на жовтень 2023 року, Сполучене Королівство надало Україні військової допомоги на £4,6 мільярда (зокрема, на £2,3 мільярда з 2022 року). Серед іншого, Британія організувала програму підготовки українських військових, навчання українських льотчиків на сучасних винищувачах і надає Україні далекобійні ракети.
- Загальна військова, гуманітарна й економічна підтримка України Британією, за даними уряду Сполученого Королівства станом на початок грудня 2023 року, сягнула £9,3 мільярда.