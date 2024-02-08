США в Іраку ліквідували командира «Хезболли»

Військові армії США атакували ударним безпілотником столицю Іраку Багдад. Їм вдалося влучити в автомобіль, де перебував командир угрупування «Катаїб Хезболла».
Убитий командувач відповідав за напади на американські бази у регіоні, запевняє Центральне командування США.
Підтвердження про загибель ватажка «Катаїб Хезболли» отримали від джерел у місцевих органах безпеки та Іракських народних мобілізаційних підрозділах. Його імʼя не розголошується.
«Безпілотник вдарив по району Маштал у Багдаді, спричинивши кілька гучних вибухів. Це був точковий удар по авто, яке рухалось на жвавій вулиці», — зазначили у відомстві.
Також у повідомленні уточнили, що в результаті удару не було побічних збитків і жертв серед цивільного населення.
Атака відбулася у відповідь на нещодавні напади на військовослужбовців США в Йорданії, в результаті яких загинули троє військових.
«США і надалі вживатимуть необхідних заходів для захисту нашого народу. Ми без вагань притягнемо до відповідальності всіх, хто загрожує безпеці наших сил», — йдеться у заяві.
- 4 лютого Вашингтон пообіцяв продовження ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях на Близькому Сході. Це сталося після двох діб атак у Сирії, Іраку і Ємені – у відповідь на місяці нападів на активи США в регіоні, включно з атакою безпілотника, жертвами якої стали три американських військовослужбовці в Йорданії. Іран, чий «Корпус вартових ісламської революції» має широкі звʼязки з бойовиками на Близькому Сході, звинуватив Сполучені Штати в підриві регіональної стабільності.