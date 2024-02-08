США в Іраку ліквідували командира «Хезболли»

Військові армії США атакували ударним безпілотником столицю Іраку Багдад. Їм вдалося влучити в автомобіль, де перебував командир угрупування «Катаїб Хезболла».

Убитий командувач відповідав за напади на американські бази у регіоні, запевняє Центральне командування США.

Підтвердження про загибель ватажка «Катаїб Хезболли» отримали від джерел у місцевих органах безпеки та Іракських народних мобілізаційних підрозділах. Його імʼя не розголошується.

«Безпілотник вдарив по району Маштал у Багдаді, спричинивши кілька гучних вибухів. Це був точковий удар по авто, яке рухалось на жвавій вулиці», — зазначили у відомстві.

Також у повідомленні уточнили, що в результаті удару не було побічних збитків і жертв серед цивільного населення.

Атака відбулася у відповідь на нещодавні напади на військовослужбовців США в Йорданії, в результаті яких загинули троє військових.

«США і надалі вживатимуть необхідних заходів для захисту нашого народу. Ми без вагань притягнемо до відповідальності всіх, хто загрожує безпеці наших сил», — йдеться у заяві.