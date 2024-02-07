Папа Римський вважає лицемірством критику його дозволу благословляти одностатеві пари

За його словами, ніхто не обурюється, наприклад, через благословення бізнесменові, який, можливо, експлуатує людей, що є гріхом. Водночас декого турбує благословення представників ЛГБТ-спільноти, що Франциск вважає лицемірством.

Понтифік додав, що нікому не можна відмовляти у благословенні. Він на початку свого папства взяв за одну з місій зробити католицьку церкву більш привітною та менш засудливою. Однак консерватори побоюються, що це може підірвати моральне вчення Церкви.

Водночас благословення представників ЛГБТ не означає офіційного схвалення Ватиканом одностатевих союзів.

«Коли пара спонтанно звертається з проханням про благословення, то благословляють не союз, а просто людей, які разом попросили про це», — так пояснював Франциск.