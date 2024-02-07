Тейлор Свіфт погрожує подати до суду на студента, який відстежував її приватний літак

Адвокати співачки Тейлор Свіфт погрожують американському студенту Джеку Суїні подати на нього до суду за те, що той поділився інформацією про її рейс в інтернеті.

Про це пише BBC.

21-річний студент Університету Центральної Флориди Джек Суїні використовує відкриті дані для відстеження зльотів і посадок літаків знаменитостей, а наступного дня після рейсу ділиться ними в інтернеті. Адвокати Тейлор Свіфт стверджують, що таке відстеження є «переслідуванням».

У грудні минулого року американські ЗМІ оприлюднили листа, який адвокати співачки надіслали Суїні. Послання нібито було вимогою припинити поширювати місцезнаходження приватного літака співачки.

У листі йшлося, що ця інформація становить «безпосередню загрозу для безпеки та добробуту» Свіфт і може бути «питанням життя чи смерті» для неї. Адвокати процитували численних переслідувачів, з якими вона мала справу за свою кар’єру, а також стверджували, що ці дані дають злочинцям «дорожню карту для здійснення їхніх планів».

Джек Суїні сказав BBC, що «ні в якому разі не хотів завдати шкоди Тейлор Свіфт».

«Насправді я вважаю, що у Свіфт є кілька хороших пісень. Я вірю в прозорість і публічну інформацію», — сказав він.

Він додав, що отримав листа з погрозами після того, як ЗМІ почали ретельно вивчати вуглецевий слід від літака Свіфт.

За даними компанії з цифрового маркетингу Yard, у 2022 році приватний літак Тейлор Свіфт спричиняв найвищі серед літаків знаменитостей викиди CO2. Організація виявила, що викиди її літака приблизно в 1 185 разів перевищують загальні річні викиди середньостатистичної людини.

Минулого місяця 33-річного чоловіка заарештували за звинуваченням у переслідуванні Тейлор Свіфт біля її будинку. Прессекретарка Свіфт повідомила американським медіа, що частково в цьому винні публікації про переміщення її літака.