У США матір підлітка визнали винною у стрілянині, яку влаштував її син. Це перший випадок в історії країни

Суд присяжних визнав Дженніфер Крамблі зі штату Мічиган винною в ненавмисному вбивстві за те, що вона не змогла завадити своєму синові влаштувати масову стрілянину в школі. У листопаді 2021 року її 15-річний син Ітан убив чотирьох учнів і поранив шістьох.

Про це пише BBC.

Дженніфер Крамблі стала першою матірʼю у США, яку засудили за ненавмисне вбивство через масову стрілянину, скоєну її дитиною. Їй загрожує до 15 років увʼязнення — слухання її вироку призначили на 9 квітня. Її чоловіка Джеймса в березні очікує окремий суд за тими ж звинуваченнями.

Прокуратура стверджувала, що Дженніфер Крамблі несе відповідальність за вбивства, які скоїв її син. Оскільки жінка проявила «грубу недбалість» — дала зброю своєму синові-підлітку і не забезпечила його належним лікуванням, попри тривожні ознаки. Перед стріляниною її син скаржився на галюцинації, а в день трагедії малював жорстокі малюнки у школі — батьки відмовились забрати його додому, попри прохання вчителів. До цього ж за тиждень до стрілянини батько хлопця подарував йому напівавтоматичний пістолет Sig Sauer на День подяки.

Юристи припускають, що справа проти Крамблі може призвести до висунення додаткових звинувачень батькам дітей, які вчиняють масові розстріли. Проте інші стверджують, що такі судові справи зроблять з батьків «цапів-відбувайлів».

Самого ж стрілка, якому вже виповнилося 17 років, у грудні 2023 року засудили до довічного увʼязнення. Хоча на момент нападу йому було 15 років, його судили за кримінальним законодавством для дорослих.