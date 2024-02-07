Вставну щелепу Вінстона Черчилля продали на аукціоні за $22,7 тисячі — з нею він оголошував свої знамениті промови

Зубний протез британського премʼєр-міністра Вінстона Черчилля продали на аукціоні в Челтнемі за $22,7 тисячі — це понад 853 тисячі гривень. Проданий протез Черчилль носив, коли оголошував свою знамениту промову «Ми битимемося на пляжах» під час Другої світової війни в 1940 році.

Про це пише ВВС.

Протез спеціально створили так, щоб зберегти природну особливість Черчилля — він трохи шепелявив. Більшу частину свого життя Черчилль страждав від проблем із зубами та втратив кілька ще у 20 років, тож вставна щелепа була настільки важливою, що Черчилль завжди носив із собою два екземпляри про всяк випадок.

The Cotswold Auction Company

Протез із кількома верхніми зубами — один із небагатьох комплектів, виготовлених для Черчилля на початку Другої світової війни. Імовірно, загалом їх було чотири.

Один із протезів поховали разом із Черчиллем, ще один подарували музею Королівського коледжу хірургів у Лондоні. У підписі на стенді зазначено, що «добре підігнаний зубний протез був найважливішою фізичною та психологічною опорою» для Черчилля.

«Це дозволило йому говорити ефективно, що є життєво необхідною якістю для будь-якого політика, особливо для того, чиї ораторські навички відіграли вирішальну роль у його успіху. Усе доросле життя Черчилля переслідував страх втратити здатність говорити», — йдеться в описі до експоната.

The Cotswold Auction Company

Також на аукціоні за $14,5 тисячі продали мікрофон, у який Черчилль оголосив про закінчення Другої світової війни.