У Британії на аукціоні продають вставну щелепу Вінстона Черчилля

У Великій Британії з аукціону продадуть зубний протез британського премʼєр-міністра Вінстона Черчилля та мікрофон, у який під час Другої світової війни він виголосив свою знамениту промову «Ми боротимемося на пляжах».

Торги відбудуться в місті Челтнем в домі The Cotswold Auction Company 6 лютого.

Протез у золотій оправі оцінили у £5—8 тисяч (238—380 тисяч гривень), проте експерти вважають, що його продадуть за набагато більшу суму. У 2010 році на аукціоні в Норфолку вставні зуби Черчилля придбали за понад £15 тисяч.

Протез із кількома верхніми зубами — один із небагатьох комплектів, виготовлених для Черчилля, імовірно, загалом їх було чотири. Вставні щелепи створювали з урахуванням його природної дикції — премʼєр трохи шепелявив. Протези були настільки необхідними для Черчилля — з дитинства премʼєр мав слабкі зуби й ясна, що він завжди мав при собі запасні комплекти.

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Цю вставну щелепу розробив його дантист сер Вілфред Фіш на початку Другої світової війни, коли Черчиллю було 65 років.

Один із протезів поховали разом із Черчиллем, ще один подарували музею Королівського коледжу хірургів у Лондоні. У підписі на стенді зазначено, що «добре підігнаний зубний протез був найважливішою фізичною та психологічною опорою» для Черчилля.

«Це дозволило йому говорити ефективно, що є життєво необхідною якістю для будь-якого політика, особливо для того, чиї ораторські навички відіграли вирішальну роль у його успіху. Усе доросле життя Черчилля переслідував страх втратити здатність говорити», — йдеться в описі до експоната.

Разом із зубним протезом 6 лютого на торги виставлять мікрофон, у який Черчилль оголосив про закінчення Другої світової війни. Його теж оцінюють у £5—8 тисяч.