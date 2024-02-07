У Києві під завалами будинку знайшли чотирьох загиблих, понад 20 людей поранені

Російська ракетна атака 7 лютого була спрямована на шість регіонів України, повідомив президент Володимир Зеленський. У Києві, за останніми даними, виявили тіла чотирьох загиблих — їх дістали з-під завалів будинку.

З палаючого багатоповерхового будинку в Голосіївському районі евакуювали 52 людини, вісьмох врятували. Ще понад 20 людей постраждали, серед них є і вагітна жінка.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загалом росіяни застосували 64 засоби повітряного нападу. З них Сили ППО збили 44 повітряні цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

три крилаті ракети «Калібр»;

15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Уранці 7 лютого російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням стратегічної авіації, ракет і дронів-камікадзе. Вибухи чули в Харкові, Києві, Дрогобичі Львівської області та Миколаєві.