Омбудсман назвав суперечливі норми нового законопроєкту про мобілізацію

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що урядовий законопроєкт № 10449 про мобілізацію містить низку суперечливих норм.

Лист із зауваженнями до проєкту закону, який зайняв девʼять сторінок, надіслали до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Водночас Дмитро Лубінець зустрічався з міністром оборони Рустемом Умєровим і сказав, що той готовий реагувати на зауваження.

Ось що, на думку омбудсмана, не так із новим законопроєктом про мобілізацію:

Є питання у формулюваннях «зняти» та «виключити» з військового обліку. Це стосується порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього.

Документ передбачає, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд за кордон. Стаття 17 Конституції передбачає, що ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.

Законопроєкт пропонує зробити реєстрацію електронного кабінету призовника обовʼязковою. Це не відповідає положенням Конституції, а саме ЗУ «Про захист персональних даних».

Надання права представникам ТЦК і СП перевіряти військово-облікові документи суперечать Конституції. Перевіряти документи можуть поліцейські та прикордонники.

Проєкт закону пропонує позбавити права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізаці аспірантів, які навчаються на контракті. Це суперечить вимогам статті 24 Конституції про рівність прав громадян, оскільки законопроєкт не позбавляє відстрочки здобувачів освіти всіх інших категорій.

Новий законопроєкт передбачає, що призов може відбуватися незалежно від місця, де військовозобовʼязаний перебуває на військовому обліку. Аналіз звернення до Офісу уповноваженого показав, що при такому підході «часто порушується право громадян на звільнення від призову», бо люди не мають при собі документів, які дають право на звільнення від призову.

Що передбачає законопроєкт 10449

В оновленому законопроєкті урядовці дійшли згоди щодо зменшення призовного віку. Нині граничний вік для мобілізації — 27 років, у доопрацьованому документі його знизили до 25 років. Також урядовці пропонують запровадити електронний кабінет військовозобовʼязаних, до яких надходитимуть електронні повістки. У доопрацьованому законопроєкті визначено, що люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.