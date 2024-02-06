Європарламент зняв імунітет з колишньої віцепрезидентки у справі про шахрайство на €150 тисяч

Європейський парламент одноголосно погодився на прохання головного органу ЄС з боротьби з фінансовими злочинами зняти імунітет з колишньої віцепрезидентки Єви Кайлі. Це дозволило прокуратурі розслідувати причетність грецької політикині до ймовірного шахрайства на €150 тисяч.
Про це пише Politico.
Єву Кайлі підозрюють у зловживанні офіційним бюджетом, а також у причетності до організації схеми підроблених робочих місць і відкатів з кількома колишніми помічниками. Якщо її визнають винною, за грецьким законодавством їй загрожує від 5 до 15 років увʼязнення. Адвокат Кайлі оскаржуватиме рішення Європарламенту.
Прокуратура ЄС хоче розслідувати звинувачення в тому, що один з помічників Єви Кайлі насправді не працював на неї між 2015 і 2019 роками, що загалом чотири помічники подали фальшиві претензії щодо витрат і що Єва Кайлі брала відкати із зарплати одного з помічників.
- Єва Кайлі — колишня грецька телеведуча та депутатка Європейського парламенту з 2014 року. Вона входила до грецької партії «Загальногрецький соціалістичний рух». Після новин про її затримання політсила одразу виключила її зі своїх лав. Вона також фігурує у справі про «Катаргейт» — федеральна прокуратура Бельгії вилучила в Кайлі €600 тисяч готівкою, які та, як підозрюють, отримала від Катару. За це Кайлі позбавили посади віцепрезидента Європарламенту.