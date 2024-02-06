Європарламент зняв імунітет з колишньої віцепрезидентки у справі про шахрайство на €150 тисяч

Європейський парламент одноголосно погодився на прохання головного органу ЄС з боротьби з фінансовими злочинами зняти імунітет з колишньої віцепрезидентки Єви Кайлі. Це дозволило прокуратурі розслідувати причетність грецької політикині до ймовірного шахрайства на €150 тисяч.

Про це пише Politico.

Єву Кайлі підозрюють у зловживанні офіційним бюджетом, а також у причетності до організації схеми підроблених робочих місць і відкатів з кількома колишніми помічниками. Якщо її визнають винною, за грецьким законодавством їй загрожує від 5 до 15 років увʼязнення. Адвокат Кайлі оскаржуватиме рішення Європарламенту.

Прокуратура ЄС хоче розслідувати звинувачення в тому, що один з помічників Єви Кайлі насправді не працював на неї між 2015 і 2019 роками, що загалом чотири помічники подали фальшиві претензії щодо витрат і що Єва Кайлі брала відкати із зарплати одного з помічників.