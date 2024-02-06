У Кенії лідера «культу голодної смерті» звинуватили в убивстві 191 дитини

Лідера кенійського «культу голодної смерті» Пола Маккензі та 29 його приспішників звинуватили в убивстві 191 дитини. Вони заперечують усі звинувачення та постануть перед судом 7 березня.

Про це пише The New York Times.

Послідовники Маккензі жили в кількох відокремлених поселеннях у лісі Шакахола — тіла загиблих дітей були закопані саме в цьому лісі. Загалом звідти ексгумували понад 400 тіл.

Правоохоронці стверджують, що Маккензі наказав своїм послідовникам заморити голодом себе і своїх дітей, щоб потрапити на небеса до кінця світу і «побачити Ісуса». Маккензі нібито забороняв членам культу відправляти дітей до школи та звертатися в лікарню, коли вони хворіли, — він вважав такі установки «сатанінськими».

Reuters

Результати розтину ексгумованих тіл показують, що деякі люди померли від голоду, а інші мали ознаки ударів тупим предметом по голові й сліди удушення. Багато тіл досі не вдалося ідентифікувати.

Справа зіткнулася з багатьма перешкодами: активісти стверджують, що судовий процес над Маккензі просувається надто повільно. Також вони обурюються, що правоохоронці розглядають деяких жертв культу Маккензі як тих, хто причетний до злочину, замість того, щоб зосередитися на самому Маккензі та його близькому оточенні.

Маккензі та його підозрювані прихильники заперечують, що змушували когось голодувати. Одного разу Маккензі поскаржився суду, що поліція відмовила йому в їжі, поки його тримали під вартою. Маккензі перебуває під вартою з квітня 2023 року, але звинувачення у смертях послідовників культу йому висунули тільки зараз.