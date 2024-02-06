Комітет Ради з питань прав людини підтримав законопроєкт про множинне громадянство

Комітет Верховної Ради з питань прав людини підтримав законопроєкт № 10425 «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України», тобто про множинне громадянство.

Про це пише пресслужба парламенту.

Документ до Ради подав президент Володимир Зеленський 22 січня і визначив його як невідкладний. Головна мета проєкту закону — дозволити українцям, які живуть за кордоном і мають інше громадянство, залишати український паспорт. Загалом законопроєкт дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, окрім громадян рф, а також іноземним добровольцям.

Що пропонує законопроєкт

визначити держави, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України за спрощеною процедурою;

визначити категорію людей, які для набуття українського громадянства мають припинити іноземне громадянство;

запровадити декларацію про визнання себе громадянином України;

актуалізувати категорію людей, які не можуть набути українського громадянства;

переглянути підстави для втрати громадянства України.

Що цьому передувало

У 2021 році Зеленський вносив до Верховної Ради пʼять законопроєктів про множинне громадянство, проте їх не встигли розглянути до початку повномасштабної війни.

Законопроєкт № 6368 мав визначити ставлення держави до українських громадян, які мають громадянство інших держав. Другий законопроєкт стосувався нацбезпеки — № 6369. У ньому йшлося про систему декларування наявності громадянства інших держав і про перевірки на достовірність даних у цій декларації.

Із цим був повʼязаний законопроєкт № 6372 — про адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання або взагалі неподання декларації про наявність іншого громадянства. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства була передбачена кримінальна відповідальність. Також законопроєкт пропонував обмежити право на подвійне громадянство суддям (№ 6371) і митникам (№ 6370).