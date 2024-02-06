Міністр Федоров: Ані повісток, ані виборів у «Дії» не планують

На Єдиному порталі державних послуг «Дія» та в однойменному застосунку не планують видавати повісток чи проводити вибори. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Не планують ні повісток, ні виборів», — наголосив він.

Водночас у лютому планують відкрити код: «З точки зору відкритості, прозорості й технологічності дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. Буде відкритий код, і розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює «Дія».

Також Федоров розповів, що в «Дії» планують найближчим часом запустити кабінет пацієнта, щоб люди могли швидко отримували інформацію, коли записуються до лікаря, про рецепти тощо.