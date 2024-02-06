Байден ветує законопроєкт, який не міститиме допомоги для України

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден ветує законопроєкт, який передбачає надання допомоги Ізраїлю окремо від України.

В адміністрації цей законопроєкт назвали «ще одним цинічним політичним маневром» і наголосили, що рішуче виступають «проти», оскільки він «нічого не робить для захисту кордону та допомоги Україні».

«Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відкинути цей політичний хід і замість цього якнайшвидше направити на стіл президента двопартійний Закон про додаткові асигнування на випадок надзвичайних ситуацій у сфері національної безпеки», — йдеться в заяві адміністративно-бюджетного управління Білого дому, яку цитує The Hill.

Білий дім раніше заявляв, що виступає проти законопроєкту про допомогу Ізраїлю без додаткових асигнувань на підтримку України.