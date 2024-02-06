У Молдові створять підрозділи для інтеграції українських біженців

У меріях 14 населених пунктів Молдови працюватимуть фахівці, відповідальні за соціальну інтеграцію біженців із України.

Про це повідомляє NewsMaker.

«Нові співробітники працюватимуть у 14 населених пунктах, що входять до ініціативи «Мери за зростання» (M4EG), що фінансується ЄС і ПРООН», — заявили у пресслужбі делегації ЄС у Молдові.

Фахівці працюватимуть Бєльцах, Кагулі, Унгені та інших містах і селах. Пізніше Конгрес місцевої влади Молдови розробить рекомендації, як створювати такі підрозділи в інших населених пунктах, зазначили у пресслужбі.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), від початку повномасштабної війни в Україні Молдова прийняла понад 958 тисяч українців. Зараз у республіці перебувають 113 тисяч українських громадян.

Від початку великої війни в Україні понад 200 українських підприємців, які отримали статус біженців у Молдові, зареєстрували свої компанії в республіці.

За даними Нацагентства зайнятості населення, з березня 2022 року і до сьогодні у Молдові отримали роботу 1 292 українці. З них 897 жінок та 395 чоловіків. Більшість працює у Кишиневі (988), Гагаузії (52) та Бєльцях (61).