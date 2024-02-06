У Молдові створять підрозділи для інтеграції українських біженців

У меріях 14 населених пунктів Молдови працюватимуть фахівці, відповідальні за соціальну інтеграцію біженців із України.
Про це повідомляє NewsMaker.
«Нові співробітники працюватимуть у 14 населених пунктах, що входять до ініціативи «Мери за зростання» (M4EG), що фінансується ЄС і ПРООН», — заявили у пресслужбі делегації ЄС у Молдові.
Фахівці працюватимуть Бєльцах, Кагулі, Унгені та інших містах і селах. Пізніше Конгрес місцевої влади Молдови розробить рекомендації, як створювати такі підрозділи в інших населених пунктах, зазначили у пресслужбі.
За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), від початку повномасштабної війни в Україні Молдова прийняла понад 958 тисяч українців. Зараз у республіці перебувають 113 тисяч українських громадян.
Від початку великої війни в Україні понад 200 українських підприємців, які отримали статус біженців у Молдові, зареєстрували свої компанії в республіці.
За даними Нацагентства зайнятості населення, з березня 2022 року і до сьогодні у Молдові отримали роботу 1 292 українці. З них 897 жінок та 395 чоловіків. Більшість працює у Кишиневі (988), Гагаузії (52) та Бєльцях (61).
- Минулого місяця напередодні неформальної зустрічі міністрів ЄС Politico з посиланням на двох дипломатів написало, що Україна нібито просить Євросоюз посприяти поверненню своїх громадян додому. В українському уряді це спростували: «В українців повинна залишатися можливість потрапити під тимчасовий захист за будь-яких умов і навіть у разі припинення війни», — сказала віцепремʼєр-міністр Ольга Стефанішина.
- Також наприкінці січня у ЄС заявили, що в разі потреби блок готовий продовжити тимчасовий захист українських біженців після березня 2025 року, коли дія Директиви завершиться.
- Водночас Норвегія значно обмежила допомогу українським біженцям. Рішення пояснюють необхідністю контролювати рівень міграції, адже понад половину українських біженців у Північній Європі шукають притулку саме в Норвегії.