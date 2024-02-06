СБУ викрила українських силовиків та розвідників, які працювали на ФСБ

Служба безпеки нейтралізувала «потужну агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ», яка діяла в Україні — затримали пʼять учасників групи.

Серед них — колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. Вони передавали розвіддані про Сили оборони та стратегічно важливі енергообʼєкти.

Фігуранти тримали звʼязок з одним і тим самим куратором — співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму.

За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі.

З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року — і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну.

Також російський агент передавав ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби.

Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України.

Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, «зливав» росіянам особисті дані українських захисників.

Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокацію фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

За даними слідства, ФСБ вербувала учасників групи, використовуючи, зокрема, погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували гроші.

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили пʼятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.