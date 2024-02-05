На підконтрольну Україні територію повернули три родини з дітьми

В одній родині було двоє дітей — Женя та Мілана. Їхні батьки втратили бізнес, бо не схотіли брати російські паспорти, оформлювати магазин за російськими законами і сплачувати податки. Діти з матірʼю майже весь час проводили в підвалі, тому що їхнє село окупанти постійно обстрілювали з мінометів.

Команда Save Ukraine повернула з окупованих територій три родини з чотирма дітьми. Це зробили минулими вихідними.

Інша родина — це мати Марина і донька Анжела. Окупаційна влада тричі змушувала Марину віддати Анжелу в російську школу, але дитина відмовлялася. Біля їхнього дому стояло російське ППО, і кілька разів окупанти збивали дрони прямо над їхнім будинком.

Третя родина боялася виїздити, бо старший син служить у ЗСУ. Через це росіяни обшукували будинок сімʼї, приїжджали на бронемашинах, снайпери цілилися у вікна. Батька допитували кілька годин, змушували роздягатися й показувати, чи є татуювання. Мати Альона боялася, що на фільтрації її завернуть назад і відберуть молодшого сина.