Ексочільнику Кримського управління СБУ Кулінічу продовжили запобіжний захід

Колишньому голові ГУ Служби безпеки в Криму Олегу Кулінічу суд продовжив запобіжний захід ще на 60 діб. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомив адвокат підсудного Дмитро Паламарчук у коментарі «Суспільному».

Сторона захисту звернулася з апеляційною скаргою. За словами адвоката, стан здоровʼя Кулініча «не дуже задовільний», і тому раніше суд ухвалив рішення, яке дозволяє експосадовцю лікуватися поза межами Київського слідчого ізолятора.

Після рішення минуло 60 днів, однак, як каже адвокат, Олега Кулініча досі не вдалося вивезти на лікування.

Справа Кулініча

Президент Володимир Зеленський призначив Кулініча головою Управління СБУ в Криму в жовтні 2020 року, а 2 березня 2022 року звільнив його. 16 липня 2022 року правоохоронці затримали колишнього очільника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча за підозрою в держзраді.

Слідство встановило, що Олег Кулініч співпрацював з ФСБ росії під псевдонімом «Котигорошко», а саме: шпигував, вів підривну діяльність проти України, розставляв «своїх» людей на посади, підбурював людей до держзради. СБУ повідомила йому про три підозри: за держзраду, створення злочинної організації, в заволодінні зброєю і самовільному залишенні місця служби під час воєнного стану.

Діяльність Олега Кулініча курували з «політичного офісу» в Москві. Його створили за завданням російської ФСБ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються в рф.