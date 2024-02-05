Посадовець Верховного суду виправдовував російське вторгнення — його викрила СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного з структурних підрозділів Верховного суду України. Посадовець виправдовував російське вторгнення та сподівався на швидку окупацію країни, повідомляє спецслужба.

У розпорядженні СБУ є записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, зокрема Одеську та Херсонську області.

Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської «Приватної військової компанії Вагнера» та підтримував їхню участь у війні.

Крім того, посадовець судового органа пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

Фігурант висловлював сподівання на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму. Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь росії.

Під час обшуків силовики виявили:

⁠мобільні телефони та компʼютери із доказами злочинних дій;

⁠майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

прокремлівську літературу.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.