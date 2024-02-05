Ведучими «Євробачення-2024» стануть Петра Меде та Малін Акерман

Ведучими пісенного конкурсу «Євробачення-2024» у шведському Мальме втретє стануть телеведуча Петра Меде та акторка Малін Акерман.
Про це повідомили організатори на офіційному сайті конкурсу.
Вперше Меде проводила «Євробачення» у 2013 році, а у 2016 році її партнером був переможець конкурсу 2015 року Монс Зелмерлев.
Малін Акерман зауважила, що хоча звикла виступати як на сцені, так і на екрані, але «Євробачення» — це зовсім новий досвід.
«Я не можу описати свої почуття з цього приводу. Я дуже схвильована і трохи нервую, але в позитивному сенсі. Мені завжди подобалося «Євробачення», і бути частиною цього фантастичного шоу разом із Петрою — це мрія, яка здійснилася», — зазначила вона.
- 68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться в травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братимуть участь і представниці України, відбудуться 7 і 9 травня.
- Переможцями українського Нацвідбору на «Євробачення-2024» стали alyona alyona і Jerry Heil із дуетною піснею Teresa & Maria. Вони набрали максимальний серед учасників 21 бал.