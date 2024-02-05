Росіяни обстріляли центр Херсону. Є четверо загиблих

Російські війська обстріляли центр Херсону.

Голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін повідомив про обстріл о 13:14. Тоді снаряди поцілили поруч із легковою автівкою, яка у підсумку згоріла. Пожежники знайшли в її салоні тіла двох загиблих чоловіків. Також поранення дістав 24-річний херсонець. Його з вибуховою травмою доставили до лікарні.

О 13:21 Прокудін додав, що від обстрілу загинула 66-річна жінка — в момент обстрілу вона була на вулиці.

Приблизно о 13:35 Міністерство внутрішніх справ і голова міської адміністрації повідомили про четвертого загиблого — це 60-річний чоловік.

Прокуратура області розслідує порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).