Росіяни обстріляли центр Херсону. Є четверо загиблих

Російські війська обстріляли центр Херсону.
Голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін повідомив про обстріл о 13:14. Тоді снаряди поцілили поруч із легковою автівкою, яка у підсумку згоріла. Пожежники знайшли в її салоні тіла двох загиблих чоловіків. Також поранення дістав 24-річний херсонець. Його з вибуховою травмою доставили до лікарні.
О 13:21 Прокудін додав, що від обстрілу загинула 66-річна жінка — в момент обстрілу вона була на вулиці.
Приблизно о 13:35 Міністерство внутрішніх справ і голова міської адміністрації повідомили про четвертого загиблого — це 60-річний чоловік.
Прокуратура області розслідує порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Російські війська обстрілюють Херсон майже щодня. Вчора, 4 лютого, вони випустили по місту 32 снаряди, поціливши у житлові квартали та музей. Також був пошкоджений собор у центральній частині Херсону. На щастя, минулося без потерпілих.