В окупованому Лисичанську під час обстрілу загинув так званий «міністр з надзвичайних ситуацій ЛНР»

Кремлівські державні медіа повідомили про загибель так званого «міністра надзвичайних ситуацій ЛНР» Олексія Потелещенка.

Вони пишуть, що він загинув 3 лютого під час обстрілу пекарні. Окупанти стверджують, що внаслідок удару загинули 28 людей, зокрема дитина.

МНС росії 3 лютого публікувала відео наслідків удару. На ньому видно, що постраждав «Ресторан Адриатик».

Видання «Новини Донбасу» пише, що у будівлі була і пекарня і кафе, а у момент удару у закладі на святкування зібралися місцеві «чиновники» та силовики.

Окупаційна влада звинуватила в обстрілі Збройні сили України. Стверджується, що удар був завданий РСЗВ HIMARS. Українська сторона подію не коментувала.