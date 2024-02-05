Тисячі китайців поскаржилися на економіку країни в дописі про захист жирафів на Weibo

Тисячі китайців поскаржилися на економічні проблеми Китаю у коментарях під дописом посольства США в Пекіні про захист жирафів у місцевій соцмережі Weibo.

Про це повідомляє Reuters.

Публікація посольства США про захист жирафів на китайській платформі Weibo набрала 164 тисячі коментарів і 18 тисяч репостів, багато з котрих не повʼязані зі збереженням дикої природи. Коментатори скаржилися на сповільнення економіки Китаю та слабкий фондовий ринок.

«Чи не могли б ви передати нам кілька ракет, щоб розбомбити Шанхайську фондову біржу?» — написав один користувач у своєму репості допису.

Акаунт посольства США в Пекіні у Weibo «став Стіною плачу китайських роздрібних інвесторів», написав інший користувач.

Китайська влада регулярно блокує «негативні», на її думку, коментарі в Інтернеті, якщо вони стають популярними. У соцмережах також можна вимкнути коментарі до дописів, повʼязаних з економікою, або показувати лише вибрані коментарі.

Індекс фондового ринку Китаю CSI300 впав на 6,3% минулого місяця, досягнувши пʼятирічного мінімуму. Держава потерпає від численних економічних труднощів, зокрема багаторічної кризи на ринку нерухомості, слабкого внутрішнього попиту та дефляційного тиску.

Наприкінці січня державні ЗМІ повідомили, що Китай на засіданні Кабміну вирішив більш дієво боротися за сталість ринку. Відтоді китайська влада намагається заспокоїти інвесторів позитивними повідомленнями, які іноді призводять до протилежного ефекту.

Наприкінці минулого тижня китайська газета Peopleʼs Daily опублікувала статтю під заголовком «Вся країна сповнена оптимізму». Невдовзі цей заголовок висміяли у китайських соцмережах. Користувач Weibo у своєму репості допису посольства США про захист жирафів написав: «Вся спільнота жирафів сповнена оптимізму».