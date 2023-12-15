Китайська соцмережа Weibo просить місцевих блогерів не критикувати економіку КНР. Це нібито загрожує нацбезпеці

Китайська соцмережа Weibo закликала місцевих блогерів «утриматися від контенту з песимізмом щодо економіки Китаю», пише Bloomberg. Міністерство держбезпеки Китаю заявило, що негативні економічні коментарі загрожують нацбезпеці країни.

Один із неназваних користувачів Weibo — фінансовий блогер із понад 76 тисячами підписників — повідомив, що його приватно попросили публікувати менше контенту про економіку. Через це він поділився безтурботним відео про бейсбол у США. Ще один блогер з 16 тисячами підписників, контент якого зосереджений на китайському ринку, опублікував скриншот повідомлення Weibo, де блогерів закликали «уникати перетину червоних ліній», особливо в економічних і фінансових темах.

Негативні коментарі щодо економіки можуть поставити під загрозу національну безпеку, заявило Міністерство держбезпеки КНР у своєму акаунті в WeChat. Критику китайської економіки відомство вважає «кліше, яке хоче підірвати економіку», а мета цього — «поширити у світі помилковий наратив» про занепад країни.

Аналітикам China International Capital Corp. заборонили ділитися негативними коментарями про економіку чи ринки як у публічних, так і в приватних дискусіях. А ще в липні аналітики Goldman Sachs Group Inc. збурили хвилю критики, коли опублікували негативний фінансовий звіт про стан китайських банків — державні медіа та банки дорікнули аналітикам у тому, що вони нібито вводять інвесторів в оману.