Bloomberg: Через атаки хуситів дохід Суецького каналу скоротився вдвічі

Після початку атак єменських хуситів на судна у Червоному морі дохід Суецького каналу за січень впав майже вдвічі, оскільки великі судноплавні компанії почали оминати цей шлях. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами глави Адміністрації Суецького каналу Осами Рабі, минулого місяця дохід склав близько $428 млн, тоді як за той самий період у 2023 році він становив $804 млн.

Водночас кількість суден, що проходять через Суецький канал, скоротилася на 36%.

Суецький канал є найкоротшим морським шляхом між Азією та Європою, а також важливим джерелом надходження іноземної валюти для Єгипту, торік канал приніс країні прибуток у близько $10,25 млрд.

До початку атак єменських хуситів на судна у Червоному морі наприкінці минулого року Єгипет працював над розширенням водного шляху в Суецькому каналі. Нині ж низка судноплавних компаній, зокрема такі гіганти як A.P. Moller - Maersk A/S і Hapag-Lloyd AG, вирішили перенаправляти свої судна в обхід Африки.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинському угрупованню ХАМАС, яке теж має підтримку Ірану. Під ракетні і дронові удари потрапляють кораблі у Аденській затоці та у Червоному морі, через яке йде важливий торговельний шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. Авіація і кораблі у той день вдарили по аеродромах, системах ППО, ракетних майданчиках, складах і радарах. Ще одна атака відбулася 23 січня. Хусити заявили, що будуть атакувати кораблі й надалі, але тепер ще американські і британські.

Через ризики свої кораблі в обхід Червоного моря почали пускати великі світові контейнерні перевізники, такі як Maersk, що негативно вплинуло на бізнеси.