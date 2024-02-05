Зеленський: Під російською окупацією перебуває 26% території України

Приблизно 26% території України все ще перебувають під російською окупацією, утім російська армія більше не здатна значно просуватись уперед.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю італійському телеканалу Rai 1.

«За два роки важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% території країни все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не здатна значно просунутися вперед. Ми їх зупинили», — підкреслив Зеленський.

Президент згадує, що в перші дні повномасштабної війни люди були дуже налякані, було багато хаосу. Тепер же все інакше, українці почали захищати свою землю і сімʼї, оскільки в них не було альтернативи.