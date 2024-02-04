Найбільша авіакомпанія Швейцарії Swiss дозволить бортпровідникам пірсинг і тату

Найбільша авіакомпанія Швейцарії Swiss спрощує вимоги до зовнішнього вигляду для бортпровідників на робочому місці.

Про це пише швейцарська газета Luzerner Zeitung.

Персоналу кабінного екіпажу дозволять пірсинг на обличчі, видимі татуювання, за винятком обличчя, макіяж для персоналу обох статей і непрозорі колготки. Також помада більше не буде обовʼязковою для жінок, а чоловікам дозволять макіяж і лак для нігтів. Жінкам скасують правило поголених ніг і дозволять носити взуття на шнурівці разом зі спідницею та краватки.

Газета пише, що на рішення авіакомпанії вплинула стаття місцевого журналу під назвою «Гейша небес — уніформа і сексизм», яка поставила під сумнів вимоги і правила для персоналу пасажирських літаків. Компанія погодилася з тим, що деякі норми застарілі.

Правила стилю для персоналу раніше помʼякшували й інші авіакомпанії. Наприклад, airBaltic кілька років тому дозволила татуювання та індивідуальну стрижку, Lufthansa частково дозволила видимі татуювання і відсутність лаку, а британська Virgin Atlantic взагалі прибрала уніформу для бортпровідників за статтю. Австралійська Qantas з 2023 року дозволяє співробітникам-чоловікам носити макіяж і довге волосся, а British Airways дозволила пілотам-чоловікам користуватися косметикою і носити сумочки.

В Україні стиль бортпровідників оновлювала SkyUp — у 2021 році компанія дозволила кросівки. Одяг для стюардес також змінили.