Австралійська авіакомпанія Qantas дозволила співробітникам-чоловікам носити макіяж і довге волосся

Австралійська авіакомпанія Qantas помʼякшила свої правила щодо уніформи і дозволила співробітникам-чоловікам носити макіяж і довге волосся.
Про це повідомляє BBC.
Вихід нового посібника зі стилю означає, що співробітницям більше не доведеться носити макіяж і підбори під час роботи. Поряд із можливістю носити туфлі на плоскій підошві, як жінкам, так і чоловікам дозволять носити однакові прикраси, у тому числі великі годинники.
Також усі співробітники, включаючи пілотів і бортпровідників, можуть мати довге волосся, якщо воно зібране в хвіст або пучок.
Однак відповідно до нової політики працівникам Qantas, як і раніше, доведеться приховувати татуювання, а спідниці носити в комплекті з панчохами або колготками, голі ноги неприпустимі.
«Мода змінюється, як і наші принципи стилю протягом багатьох років. Ми пишаємося нашою різноманітністю, а також оновлюємо наші правила», — заявила авіакомпанія.
- У вересні 2022 року британська авіакомпанія Virgin Atlantic заявила, що застосовуватиме «гнучкий підхід» до уніформи. Це дозволить співробітникам вибирати, що вдягати на роботу «незалежно від їхньої статі».
- У 2019 році Air New Zealand скасувала заборону для співробітників мати видимі татуювання — щоб «співробітники могли висловити свою індивідуальність і культурну спадщину». Деякі новозеландці зі спадщиною маорі носять татуювання, щоб позначити своє походження.